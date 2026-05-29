Proveitos do alojamento turístico crescem 5,3% até abril para 1,6 mil milhões

Os proveitos totais do alojamento turístico cresceram 5,3% até abril, em termos homólogos, para 1,6 mil milhões, enquanto as dormidas aumentaram 1% para 20,7 milhões, divulgou esta sexta-feira, 29, o Instituto Nacional de Estatística (INE).

Nos primeiros quatro meses do ano, os proveitos de aposento (apenas referentes às dormidas) subiram 4,6%, somando 1,2 mil milhões.

Em abril, o setor registou 2,9 milhões de hóspedes, um aumento de 2,4% face a abril de 2025, e 7,2 milhões de dormidas (+0,6%). Esses resultados traduziram‑se em 600,7 milhões de proveitos totais e 453,1 milhões de euros de proveitos de aposento (+5,2% e +4%, respetivamente), um abrandamento face aos crescimentos de março (+6,1% e +5,6%).

A Grande Lisboa concentrou a maior parcela dos proveitos (30,8% dos proveitos totais e 32,5% dos proveitos de aposento), seguida do Algarve (22,8% e 21,2%) e do Norte (17,2% e 17,9%).

Os maiores aumentos registaram‑se no Alentejo (+10,6% nos proveitos totais e +7,7% nos de aposento), enquanto o Centro apresentou as maiores quebras (-8,3% e -8,9%).

Segundo o INE, o crescimento das dormidas em abril foi sustentado exclusivamente pelo mercado externo, com as dormidas de não residentes a aumentarem 1,2% (5,2 milhões) e as dos residentes a diminuírem 1% (dois milhões).

O instituto ressalva que os resultados “poderão ter sido influenciados pela estrutura móvel do calendário, nomeadamente pelos efeitos associados ao período da Páscoa”.