Proveitos do alojamento turístico crescem 7,3% para 691 milhões em outubro

O alojamento turístico teve proveitos de 691,2 milhões de euros em outubro, uma subida homóloga de 7,3%, com as dormidas de não residentes de novo a subir após dois meses em queda, avançou esta-sexta-feira, 28, o INE.Segundo as estatísticas rápidas da atividade turística, divulgadas pelo Instituto Nacional de Estatística (INE), o setor do alojamento turístico registou 3,1 milhões de hóspedes (+3,8%2) e 7,7 milhões de dormidas (+2,4%) em outubro, gerando 691,2 milhões de euros de proveitos totais e 521,5 milhões de euros de proveitos de aposento, correspondendo a subidas de 7,3% e 6,1% face a outubro do ano anterior.O INE salientou que o crescimento do número de dormidas resultou tanto do aumento das dormidas de residentes, que subiram 6,4%, atingindo dois milhões, como das dormidas de não residentes, que aumentaram 1,1%, após dois meses a diminuir, totalizando 5,8 milhões.Entre os dez principais mercados emissores, destacaram-se o Canadá e a Espanha, com crescimentos de 4,7% e 2,4%, respetivamente.Já os maiores decréscimos observaram-se nos mercados francês (-6,8%) e dos Países Baixos (-6%).No mês em análise, o rendimento médio por quarto disponível (RevPAR) fixou-se em 77,5 euros (+2,9%) e o rendimento médio por quarto ocupado (ADR) atingiu 122,6 euros (+3,5%). .Turismo: Peso das dormidas de estrangeiros em mínimos de três anos