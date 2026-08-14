Economia

Proveitos totais do alojamento turístico sobem 5% para 2,1 mil milhões no 2.º trimestre

O número de hóspedes aumentou 2,3% face ao mesmo período do ano anterior, enquanto as dormidas cresceram 1,2%
Proveitos totais do alojamento turístico sobem 5% para 2,1 mil milhões no 2.º trimestre
Foto: Global Imagens
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Os proveitos totais do alojamento turístico crescerem 5,2% para 2,1 mil milhões de euros no segundo trimestre, com os hóspedes a aumentarem para 9,4 milhões de hóspedes e as dormidas para 23,3 milhões, divulgou o INE. 

De acordo com os dados do Instituto Nacional de Estatística (INE) divulgados hoje, entre abril e junho, o número de hóspedes aumentou 2,3% face ao mesmo período do ano anterior, enquanto as dormidas cresceram 1,2%, uma evolução que compara com aumentos de 1,6% e 1,4% face ao primeiro trimestre.

Os proveitos de aposento totalizaram 1,6 mil milhões de euros, mais 4,5% em termos homólogos, depois de terem aumentado 5,3% em relação ao trimestre anterior.

Os mercados externos mantiveram-se predominantes, representando 71,9% do total de dormidas, com 16,7 milhões, mais 0,5% do que no segundo trimestre de 2025.

Já as dormidas de residentes aumentaram 3,2% para 6,5 milhões, acelerando o crescimento pela primeira vez desde o segundo trimestre do ano passado.

Por regiões, a Grande Lisboa apresentou a maior dependência dos mercados externos, com as dormidas de não residentes a representarem 82,5% do total, seguida da Região Autónoma da Madeira, com 82,1%, e do Algarve, com 81,6%.

Em sentido contrário, o Centro e o Alentejo registaram as menores proporções de dormidas de não residentes, com 32,6% e 34,6%, respetivamente.

O Algarve concentrou a maior parcela das dormidas no segundo trimestre, com 27,2% do total, seguindo-se a Grande Lisboa, com 23,4%, e o Norte, com 18,5%.

No caso dos residentes, as dormidas concentraram-se, sobretudo, no Norte, que representou 22,6% do total, enquanto as dormidas de não residentes ocorreram principalmente no Algarve, responsável por 30,9%.

Por segmentos, a hotelaria, que representou 81,5% do total, registou um crescimento de 1,6%, enquanto o turismo no espaço rural e de habitação aumentou 3,2%, representando 4,0% do total.

Em sentido contrário, o alojamento local, responsável por 14,5% do total, registou uma diminuição de 1,2%.

Além disso, a remuneração bruta mensal por trabalhador no setor do alojamento aumentou 5,7% no segundo trimestre, face ao mesmo período de 2025, para 1.451 euros, ainda assim 384 euros abaixo da média da economia.

No conjunto da economia, a remuneração bruta mensal por trabalhador aumentou 5,1% no mesmo período.

O INE salientou que os resultados do segundo trimestre poderão, contudo, ter sido influenciados pela estrutura móvel do calendário, nomeadamente pelo efeito associado ao período da Páscoa.

Proveitos totais do alojamento turístico sobem 5% para 2,1 mil milhões no 2.º trimestre
Dormidas de não residentes caem em junho pela 1.ª vez em 8 meses
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