PRR: Governo vai pedir 3º e 4º desembolsos "no dia seguinte" à aprovação pelo Ecofin

A ministra da Presidência disse hoje que o Governo vai pedir o terceiro e quarto pedidos de desembolso do Plano de Recuperação e Resiliência "no dia seguinte" à aprovação da reprogramação do plano por parte do Ecofin, em outubro.