DN DN Brasil Men's Health Women's Health
Economia

PRR: IAPMEI avança com pagamento de 50% dos incentivos das agendas mobilizadoras

Em 02 de outubro, o IAPMEI tinha anunciado esta antecipação, que terá um impacto de 75 milhões de euros.
O presidente do IAPMEI, José Pulido Valente, (à esquerda, na imagem) com José Alexandre Oliveira, líder da Riopele
O presidente do IAPMEI, José Pulido Valente, (à esquerda, na imagem) com José Alexandre Oliveira, líder da RiopeleMiguel Pereira
Publicado a

O IAPMEI – Agência para a Competitividade e Inovação já deu ordem para o pagamento da antecipação em 50% do incentivo para os beneficiários das agendas mobilizadoras do PRR e fala em “ato de justiça" para com empresários.

Em 02 de outubro, o IAPMEI tinha anunciado esta antecipação, que terá um impacto de 75 milhões de euros.

“As ordens de pagamento já estão todas formuladas […]. Esta medida surge de uma experiência de três anos de gestão das agendas mobilizadoras e de uma reprogramação, que fez aumentar a ambição de um conjunto significativo de agendas”, afirmou o presidente do IAPMEI, José Pulido Valente, em declarações à Lusa.

Apesar de ressalvar que o prazo é curto, Pulido Valente precisou que em causa estão mais cerca de 200 produtos, processos ou serviços.

Assim, o IAPMEI quis responder à ambição das empresas e avançou com a antecipação de 50% das despesas, após a sua apresentação.

Antes, o pagamento só era efetuado após a total validação, que tem um prazo estimado de 30 duas úteis.

Esta medida vai permitir “andar mais depressa” e atingir ou mesmo ultrapassar os objetivos traçados, sublinhou.

Para o presidente do IAPMEI, o que está em causa é, sobretudo, “um ato de justiça e a confirmação da confiança e ambição que este instrumento tem merecido por parte das empresas”.

O impacto estimado é de 75 milhões de euros, ou seja, metade do valor histórico de despesa apresentado “a cada dois ou três meses”.

Contudo, este valor ainda pode aumentar, uma vez que, à medida que os projetos vão evoluindo, a despesa também vai crescendo.

“Com uma tesouraria mais aliviada, [as empresas] vão poder fazer as suas encomendas mais rapidamente e acelerar a execução dos projetos”, ilustrou José Pulido Valente, sublinhando que as agendas mobilizadoras são um “modelo virtuoso”.

A medida aplica-se aos beneficiários das agendas mobilizadoras e das agendas verdes para a inovação empresarial.

As agendas mobilizadoras, que se inserem no âmbito do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), destinam-se a promover a inovação da economia, com a colaboração entre empresas, universidades e instituições de investigação.

O PRR, que tem um período de execução até 2026, pretende implementar um conjunto de reformas e investimentos tendo em vista a recuperação do crescimento económico.

Além de ter o objetivo de reparar os danos provocados pela covid-19, este plano tem o propósito de apoiar investimentos e gerar emprego.

O presidente do IAPMEI, José Pulido Valente, (à esquerda, na imagem) com José Alexandre Oliveira, líder da Riopele
IAPMEI distingue quase quatro mil PME com estatuto Excelência
PRR
IAPMEI
agendas mobilizadoras

Artigos Relacionados

No stories found.
Diário de Notícias
www.dn.pt