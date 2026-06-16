PRR: Infraestruturas de Portugal já recebeu cerca de 470 milhões, 87% do seu 'bolo'

A Infraestruturas de Portugal (IP) já recebeu “cerca de 470 milhões de euros” de fundos europeus do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), correspondendo a 87% do ‘bolo’ previsto para a empresa no âmbito deste programa.

Em comunicado divulgado esta terça-feira, a empresa lembrou que o PRR “tem como objetivo reforçar a robustez social, económica e territorial do país, acelerando simultaneamente as transições digital e climática”.

E, nesse âmbito, a IP “tem assegurado uma execução sólida dos projetos que lhe foram atribuídos, assumindo um papel relevante na concretização do PRR nacional”, afiançou.

A empresa, “até à data, já recebeu cerca de 470 milhões de euros de fundos europeus no âmbito do PRR”, o que “corresponde a 87% do valor total previsto para os projetos desenvolvidos pela IP”.

Este balanço sobre as verbas do PRR consta de um comunicado em que a IP anuncia igualmente a conclusão e abertura à circulação automóvel da variante à Estrada Nacional 263 (EN263) em Aljustrel, no distrito de Beja.

A obra foi hoje de manhã inaugurada pelo primeiro-ministro, Luís Montenegro, que, a seguir, assistiu à apresentação de um investimento de 400 milhões de euros que a empresa Almina, concessionária da mina de Aljustrel, vai fazer naquele complexo mineiro.

A variante a Aljustrel conta com uma extensão de 4,4 quilómetros e envolveu um investimento de 8,5 milhões de euros, tendo sido um projeto financiado pelo PRR, explicou a IP.

Na nota, a Infraestruturas de Portugal argumentou que os seus investimentos “contribuem para a construção de um território mais competitivo e coeso, com forte enfoque no reforço das acessibilidades às Áreas de Acolhimento Empresarial, no desenvolvimento das ligações transfronteiriças e na conclusão de ligações em falta”.

“Os projetos apresentam ampla abrangência territorial, envolvendo várias regiões do país e promovendo a integração e valorização do interior”, realçou.

Para garantir a execução financeira apresentada no âmbito do PRR, “a IP superou todos os marcos definidos nos contratos de financiamento assinados no âmbito da Componente 7 – Infraestruturas e da Componente 15 – Mobilidade Sustentável”, pode ler-se.

E, além disso, continuou, já cumpriu “duas metas de investimento previstas nos respetivos contratos de financiamento”.

“No âmbito da Componente 7 do PRR, [a variante à EN263] é a 18.ª obra concluída pela IP, encontrando-se as restantes empreitadas em plena execução, na sua maioria em fase avançada de conclusão”, precisou.

Quanto aos projetos inseridos na Componente 15, dedicada ao setor ferroviário, “destaca-se a empreitada de conceção e construção integrada no projeto de Digitalização do Transporte Ferroviário, atualmente em execução”, destacou.

Na cerimónia de abertura à circulação rodoviária da variante à EN263, o presidente da Câmara de Aljustrel, Fernando Ruas, afirmou que a nova via vai proporcionar “mais segurança ao centro da vila” e devolvê-lo “às pessoas, o que não seria possível com a necessidade de os carros pesados terem que a atravessar diariamente”.