PRR: Mais 102 milhões pagos na última semana do ano

O total de pagamentos ascendeu até hoje a 10.668 milhões de euros, o que representa 48% do montante contratado e 46% do aprovado, segundo o último relatório de monitorização.
Rui Coutinho/Global Imagens
O Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) pagou mais 102 milhões de euros aos seus beneficiários na última semana do ano, com a execução a manter-se nos 52% a cerca de oito meses do prazo final.

O total de pagamentos ascendeu até esta terça-feira, 300, a 10.668 milhões de euros, o que representa 48% do montante contratado e 46% do aprovado, segundo o último relatório de monitorização.

Com os maiores valores recebidos continuam a aparecer as empresas (3.847 milhões de euros), as entidades públicas (2.180 milhões de euros) e as autarquias e as áreas metropolitanas (1.576 milhões de euros).

As empresas públicas (1.113 milhões de euros) e as escolas (609 milhões de euros) fecham o ‘top cinco’ dos maiores beneficiários.

Seguem-se as instituições do ensino superior (424 milhões de euros), as instituições da economia solidária e social (348 milhões de euros), as famílias (290 milhões de euros) e as instituições do sistema científico e tecnológico (280 milhões de euros).

A execução do plano mantém-se em 52%, quando faltam cerca de oito meses para terminar o seu prazo.

Por sua vez, as aprovações de projetos atingiram 23.440 milhões de euros, acima dos 23.396 milhões de euros anteriormente reportados.

A liderar as aprovações de projetos estão também as empresas (7.289 milhões de euros), seguidas pelas entidades públicas (4.856 milhões de euros), autarquias e áreas metropolitanas (4.637 milhões de euros) e pelas empresas públicas (2.761 milhões de euros).

Depois surgem as instituições do ensino superior (1.000 milhões euro), as instituições da economia solidária e social (856 milhões de euros), as instituições do sistema científico e tecnológico (696 milhões de euros) e, por último, as famílias (396 milhões de euros).

Até hoje, o PRR recebeu 416.988 candidaturas, sendo que 368.576 foram analisadas.

Já as candidaturas aprovadas situaram-se em 280.876, menos 50.

O PRR, que tem um período de execução até 2026, pretende implementar um conjunto de reformas e investimentos tendo em vista a recuperação do crescimento económico.

Além de ter o objetivo de reparar os danos provocados pela covid-19, este plano tem o propósito de apoiar investimentos e gerar emprego.

