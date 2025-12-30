PRR: Mais 102 milhões pagos na última semana do ano

O Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) pagou mais 102 milhões de euros aos seus beneficiários na última semana do ano, com a execução a manter-se nos 52% a cerca de oito meses do prazo final.O total de pagamentos ascendeu até esta terça-feira, 300, a 10.668 milhões de euros, o que representa 48% do montante contratado e 46% do aprovado, segundo o último relatório de monitorização.Com os maiores valores recebidos continuam a aparecer as empresas (3.847 milhões de euros), as entidades públicas (2.180 milhões de euros) e as autarquias e as áreas metropolitanas (1.576 milhões de euros).As empresas públicas (1.113 milhões de euros) e as escolas (609 milhões de euros) fecham o ‘top cinco’ dos maiores beneficiários.Seguem-se as instituições do ensino superior (424 milhões de euros), as instituições da economia solidária e social (348 milhões de euros), as famílias (290 milhões de euros) e as instituições do sistema científico e tecnológico (280 milhões de euros).A execução do plano mantém-se em 52%, quando faltam cerca de oito meses para terminar o seu prazo.Por sua vez, as aprovações de projetos atingiram 23.440 milhões de euros, acima dos 23.396 milhões de euros anteriormente reportados.A liderar as aprovações de projetos estão também as empresas (7.289 milhões de euros), seguidas pelas entidades públicas (4.856 milhões de euros), autarquias e áreas metropolitanas (4.637 milhões de euros) e pelas empresas públicas (2.761 milhões de euros).Depois surgem as instituições do ensino superior (1.000 milhões euro), as instituições da economia solidária e social (856 milhões de euros), as instituições do sistema científico e tecnológico (696 milhões de euros) e, por último, as famílias (396 milhões de euros).Até hoje, o PRR recebeu 416.988 candidaturas, sendo que 368.576 foram analisadas.Já as candidaturas aprovadas situaram-se em 280.876, menos 50.O PRR, que tem um período de execução até 2026, pretende implementar um conjunto de reformas e investimentos tendo em vista a recuperação do crescimento económico.Além de ter o objetivo de reparar os danos provocados pela covid-19, este plano tem o propósito de apoiar investimentos e gerar emprego..PRR: Execução do plano ultrapassa os 50% a menos de um ano da data limite