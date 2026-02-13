PRR: Mais 66 milhões pagos na última semana e empresas continuam na liderança

O Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) pagou mais 66 milhões de euros aos seus beneficiários só na última semana, com as empresas a seguirem na liderança, segundo o último relatório de monitorização.

O total de pagamentos está agora em 11.162 milhões de euros, o que corresponde a 50% do valor contratado e a 51% do aprovado.

A liderar estão as empresas, com 3.982 milhões de euros recebidos até esta quarta-feira.

Destacam-se ainda as entidades públicas (2.345 milhões de euros), as autarquias e áreas metropolitanas (1.628 milhões de euros) e as empresas públicas (1.184 milhões de euros).

Depois surgem as escolas (610 milhões de euros), as instituições do ensino superior (457 milhões de euros), as instituições da economia solidária e social (361 milhões de euros), as instituições do sistema científico e tecnológico (301 milhões de euros) e, por último, as famílias (295 milhões de euros).

Por sua vez, as aprovações de projetos estão em 23.632 milhões de euros, menos 3.000 milhões de euros relativamente ao último valor reportado.

A liderar estão também as empresas (7.288 milhões de euros), as entidades públicas (4.968 milhões de euros) e as autarquias e áreas metropolitanas (4.638 milhões de euros).

Seguem-se as empresas públicas (2.786 milhões de euros), as instituições do ensino superior (997 milhões de euros), as escolas (986 milhões de euros), as instituições da economia solidária e social (851 milhões de euros), as instituições do sistema científico e tecnológico (726 milhões de euros) e as famílias (392 milhões de euros).

Até quarta-feira, o PRR recebeu 427.553 candidaturas, sendo que 393.560 foram analisadas.

Já as candidaturas aprovadas estão em 298.915, mais 149.

A execução do plano continua em 61%.

O presidente da Estrutura de Missão Recuperar Portugal (EMRP), Fernando Alfaiate, anunciou, esta semana, no parlamento, que o PRR terá uma nova revisão devido às consequências do mau tempo, que será entregue brevemente, sem adiantar datas.

Numa audição na comissão parlamentar de Economia e Coesão Territorial, a Estrutura de Missão, encarregue de monitorizar a execução do PRR, avisou também que, em 2027, ainda vão ser pagos 4.600 milhões de euros aos beneficiários plano, vincando que em 31 de agosto só termina a execução.

O PRR pretende implementar um conjunto de reformas e investimentos tendo em vista a recuperação do crescimento económico.

Além de ter o objetivo de reparar os danos provocados pela covid-19, este plano tem o propósito de apoiar investimentos e gerar emprego.