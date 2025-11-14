PRR: Mais 72 milhões pagos na última semana e empresas seguem na liderança

O Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) pagou mais 72 milhões de euros aos beneficiários na última semana, com o total a ascender agora a 9.716 milhões de euros, mantendo-se as empresas na liderança, foi anunciado.O valor total corresponde a 44% da dotação e do valor contratado e a 42% do aprovado, segundo o último relatório de monitorização.A taxa de execução do plano mantém-se em 47%.Com os maiores montantes recebidos estão as empresas (3.507 milhões de euros), as entidades públicas (1.995 milhões de euros) e as autarquias e áreas metropolitanas (1.376 milhões de euros).As empresas públicas (975 milhões de euros) e as escolas (605 milhões de euros) fecham o ‘top cinco’.Depois surgem as instituições do ensino superior (400 milhões de euros), as instituições da economia solidária e social (333 milhões de euros), as famílias (284 milhões de euros) e as instituições do sistema científico e tecnológico (241 milhões de euros).As aprovações de projetos, por seu turno, estão em 23.126 milhões de euros, acima dos 23.094 milhões de euros anteriormente reportados.Este valor corresponde a 104% da dotação e do valor contratado.Destacam-se as empresas (6.901 milhões de euros), as entidades públicas (4.882 milhões de euros), as autarquias e áreas metropolitanas (4.533 milhões de euros) e as empresas públicas (3.095 milhões de euros).Seguem-se as escolas (1.038 milhões de euros), as instituições do ensino superior (844 milhões de euros), as instituições da economia solidária e social (823 milhões de euros), as instituições do sistema científico e tecnológico (660 milhões de euros) e as famílias (349 milhões de euros).Até quarta-feira, o PRR recebeu 412.187 candidaturas, sendo que 358.550 foram analisadas.Já as candidaturas aprovadas estão em 273.968, menos 31 face à semana passada.O PRR, que tem um período de execução até 2026, pretende implementar um conjunto de reformas e investimentos tendo em vista a recuperação do crescimento económico.Além de ter o objetivo de reparar os danos provocados pela covid-19, este plano tem o propósito de apoiar investimentos e gerar emprego..PRR: Pagamentos atingem 9,6 mil milhões até novembro\n\n