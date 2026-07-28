PRR. Ministro assegura que nenhum euro ficará por investir ou será devolvido

O ministro da Economia e da Coesão Territorial afirmou esta terça-feira, 28 de julho, em Lisboa, que nenhum euro do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) ficará por investir ou será devolvido a Bruxelas, exceto ocorra algum incidente até ao final de agosto.

“Estamos na fase do último esforço e, se não surgirem incidentes […], chegaremos ao final do prazo com todos os marcos e metas concluídos, ou seja, 100% dos investimentos e reformas programadas”, afirmou o ministro da Economia e da Coesão Territorial, Castro Almeida, na conferência “LOADING – 10.º Pedido de Pagamento do PRR”, em Lisboa.

Apesar de ressalvar que, ao dia de hoje, não estão cumpridos todos os marcos e metas acordados com a Comissão Europeia, o governante disse esperar que em 31 de agosto estejam.

“Nenhum euro ficará por investir. Nenhum euro será devolvido a Bruxelas”, insistiu.