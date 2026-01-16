PRR: Pagamentos aproximam-se dos 11 mil milhões

Os pagamentos do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) aos seus beneficiários aproximaram-se dos 11.000 milhões de euros até quarta-feira, segundo o último relatório de monitorização.O total de pagamentos está agora em 10.852 milhões de euros, o que representa 49% do valor contratado e 50% do aprovado.A liderar estão as empresas (3.913 milhões de euros), seguidas pelas entidades públicas (2.195 milhões de euros) e pelas autarquias e áreas metropolitanas (1.587 milhões de euros).Depois surgem as empresas públicas (1.162 milhões de euros), as escolas (610 milhões de euros), as instituições do ensino superior (449 milhões de euros), as instituições da economia solidária e social (354 milhões de euros), as famílias (293 milhões de euros) e, por último, as instituições do sistema científico e tecnológico (290 milhões de euros).Por sua vez, as aprovações de projetos estão em 23.566 milhões de euros, destacando-se também as empresas (7.296 milhões de euros).Com os maiores montantes aprovados estão ainda as entidades públicas (4.916 milhões de euros), as autarquias e áreas metropolitanas (4.640 milhões de euros) e as empresas públicas (2.763 milhões de euros).Abaixo disto aparecem as instituições do ensino superior (997 milhões de euros), as escolas (986 milhões de euros), as instituições da economia solidária e social (853 milhões de euros), as instituições do sistema científico e tecnológico (748 milhões de euros) e as famílias (367 milhões de euros).Até quarta-feira, o PRR recebeu 421.464 candidaturas, sendo que 373.380 foram analisadas e 285.513 aprovadas.O PRR, que tem um período de execução até 2026, pretende implementar um conjunto de reformas e investimentos tendo em vista a recuperação do crescimento económico.Além de ter o objetivo de reparar os danos provocados pela covid-19, este plano tem o propósito de apoiar investimentos e gerar emprego. .PRR: Recuperar Portugal diz que oitavo pagamento deverá acontecer em fevereiro\n