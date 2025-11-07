DN DN Brasil Men's Health Women's Health
PRR: Pagamentos atingem 9,6 mil milhões até novembro

Só na última semana foram pagos mais 136 milhões de euros.
O Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) pagou 9.644 milhões de euros aos seus beneficiários até novembro, continuando-se a destacar as empresas e as entidades públicas, foi anunciado.

De acordo com o último relatório de monitorização do plano, com os maiores valores recebidos continuam a aparecer as empresas (3.467 milhões de euros), as entidades públicas (1.977 milhões de euros) e as autarquias e áreas metropolitanas (1.370 milhões de euros).

Seguem-se as empresas públicas (973 milhões de euros), as escolas (605 milhões de euros), as instituições do ensino superior (398 milhões de euros), as instituições da economia solidária e social (332 milhões de euros), as famílias (282 milhões de euros) e, por último, as instituições do sistema científico e tecnológico (241 milhões de euros).

Por sua vez, as aprovações de projetos estão agora em 23.094 milhões de euros, acima dos 22.624 milhões de euros reportados na semana anterior.

Este valor corresponde a 104% da dotação e do valor contratado.

A liderar as aprovações de projetos estão as empresas (6.867 milhões de euros), seguidas pelas entidades públicas (4.881 milhões de euros) e pelas autarquias e áreas metropolitanas (4.536 milhões de euros).

Destacam-se também as empresas públicas (3.095 milhões de euros) e as escolas (1.038 milhões de euros).

Abaixo disto estão as instituições do ensino superior (844 milhões de euros), as instituições da economia solidária e social (825 milhões de euros), as instituições do sistema científico e tecnológico (660 milhões de euros) e as famílias (348 milhões de euros).

A execução do PRR mantém-se em 47%.

Até quarta-feira, o plano recebeu 409.492 candidaturas, sendo que 357.404 foram analisadas.

Já as candidaturas aprovadas situam-se em 273.999, mais 3.168.

O PRR, que tem um período de execução até 2026, pretende implementar um conjunto de reformas e investimentos tendo em vista a recuperação do crescimento económico.

Além de ter o objetivo de reparar os danos provocados pela covid-19, este plano tem o propósito de apoiar investimentos e gerar emprego.

pagamentos
Plano de Recuperação e Resiliência (PRR)

