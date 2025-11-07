PRR: Pagamentos atingem 9,6 mil milhões até novembro

O Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) pagou 9.644 milhões de euros aos seus beneficiários até novembro, continuando-se a destacar as empresas e as entidades públicas, foi anunciado.Só na última semana foram pagos mais 136 milhões de euros.De acordo com o último relatório de monitorização do plano, com os maiores valores recebidos continuam a aparecer as empresas (3.467 milhões de euros), as entidades públicas (1.977 milhões de euros) e as autarquias e áreas metropolitanas (1.370 milhões de euros).Seguem-se as empresas públicas (973 milhões de euros), as escolas (605 milhões de euros), as instituições do ensino superior (398 milhões de euros), as instituições da economia solidária e social (332 milhões de euros), as famílias (282 milhões de euros) e, por último, as instituições do sistema científico e tecnológico (241 milhões de euros).Por sua vez, as aprovações de projetos estão agora em 23.094 milhões de euros, acima dos 22.624 milhões de euros reportados na semana anterior.Este valor corresponde a 104% da dotação e do valor contratado.A liderar as aprovações de projetos estão as empresas (6.867 milhões de euros), seguidas pelas entidades públicas (4.881 milhões de euros) e pelas autarquias e áreas metropolitanas (4.536 milhões de euros).Destacam-se também as empresas públicas (3.095 milhões de euros) e as escolas (1.038 milhões de euros).Abaixo disto estão as instituições do ensino superior (844 milhões de euros), as instituições da economia solidária e social (825 milhões de euros), as instituições do sistema científico e tecnológico (660 milhões de euros) e as famílias (348 milhões de euros).A execução do PRR mantém-se em 47%.Até quarta-feira, o plano recebeu 409.492 candidaturas, sendo que 357.404 foram analisadas.Já as candidaturas aprovadas situam-se em 273.999, mais 3.168.O PRR, que tem um período de execução até 2026, pretende implementar um conjunto de reformas e investimentos tendo em vista a recuperação do crescimento económico.Além de ter o objetivo de reparar os danos provocados pela covid-19, este plano tem o propósito de apoiar investimentos e gerar emprego..Fundos do PRR serão todos pagos no máximo dos máximos até dezembro de 2026