PRR: Pagamentos ultrapassam 11,2 mil milhões até quarta-feira

O Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) pagou 11.232 milhões de euros aos seus beneficiários até esta quarta-feira, mais 70 milhões de euros face à semana anterior, foi anunciado.

Segundo o último relatório de monitorização do plano, o total de pagamentos equivale agora a 51% do valor contratado e do aprovado.

A execução do plano continua nos 61%.

Com os maiores valores recebidos estão as empresas (3.982 milhões de euros), as entidades públicas (2.353 milhões de euros) e as autarquias e áreas metropolitanas (1.651 milhões de euros).

Seguem-se as empresas públicas (1.217 milhões de euros), as escolas (612 milhões de euros) e as instituições do ensino superior (457 milhões de euros).

Depois surgem as instituições da economia solidária e social (365 milhões de euros), as instituições do sistema científico e tecnológico (301 milhões de euros) e as famílias (295 milhões de euros).

Por sua vez, as aprovações de projetos fixaram-se em 23.656 milhões de euros, mais 24 milhões de euros relativamente ao último valor reportado.

Destacam-se as empresas (7.278 milhões de euros), as entidades públicas (4.965 milhões de euros) e as autarquias e áreas metropolitanas (4.674 milhões de euros).

Aparecem depois as empresas públicas (2.786 milhões de euros), as instituições do ensino superior (997 milhões de euros), as escolas (987 milhões de euros), as instituições da economia solidária e social (851 milhões de euros), as instituições do sistema científico e tecnológico (726 milhões de euros) e, por último, as famílias (392 milhões de euros).

Até quarta-feira, o PRR recebeu 428.072 candidaturas, sendo que 393.632 foram analisadas.

Já as candidaturas aprovadas ascenderam a 298.956, mais 41.

O PRR pretende implementar um conjunto de reformas e investimentos tendo em vista a recuperação do crescimento económico.

Além de ter o objetivo de reparar os danos provocados pela covid-19, este plano tem o propósito de apoiar investimentos e gerar emprego.