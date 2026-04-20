PRR: Plano já desembolsou mais de 12 mil milhões sobretudo às empresas

O Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) já desembolsou mais de 12.000 milhões de euros aos seus beneficiários, sobretudo empresas, até à semana passada, segundo o último relatório de monitorização.

O total de pagamentos está agora em 12.004 milhões de euros, o que equivale a 54% do valor contratado e a 55% do aprovado.

Relativamente à semana anterior, foram pagos mais 60 milhões de euros.

Com os maiores valores recebidos estão as empresas (4.241 milhões de euros), as entidades públicas (2.482 milhões de euros), as autarquias e áreas metropolitanas (1.864 milhões de euros) e as empresas públicas (1.305 milhões de euros).

Já com menos de 1.000 milhões de euros recebidos aparecem as escolas (617 milhões de euros), as instituições do ensino superior (457 milhões de euros), as instituições da economia solidária e social (404 milhões de euros), as instituições do sistema científico e tecnológico (323 milhões de euros) e as famílias (309 milhões de euros).

Por sua vez, as aprovações de projetos estão em 24.488 milhões de euros, acima dos 24.546 milhões de euros anteriormente reportados.

A liderar as aprovações de projetos estão também as empresas (8.024 milhões de euros), seguidas pelas entidades públicas (4.845 milhões de euros) e pelas autarquias e áreas metropolitanas (4.750 milhões de euros).

Destacam-se ainda as empresas públicas (2.813 milhões de euros).

Abaixo disto estão as instituições do ensino superior (997 milhões de euros), as escolas (987 milhões de euros), as instituições da economia solidária e social (851 milhões de euros), as instituições do sistema científico e tecnológico (750 milhões de euros) e, por último, as famílias, (470 milhões de euros).

A execução do PRR mantém-se nos 61%.

Até à passada quarta-feira, o plano recebeu 508.783 candidaturas, sendo que 472.529 foram analisadas.

As candidaturas aprovadas, por seu turno, atingiram 375.851, mais 700.

O PRR pretende implementar um conjunto de reformas e investimentos tendo em vista a recuperação do crescimento económico.

Além de ter o objetivo de reparar os danos provocados pela covid-19, este plano tem o propósito de apoiar investimentos e gerar emprego.