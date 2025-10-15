DN DN Brasil Men's Health Women's Health
PRR: Portugal é o país que mais investe em investigação e inovação na Europa

Comunicado do Governo salienta que dotação do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) para I&I representa 17% do total do envelope nacional, totalizando cerca de 3.709 milhões de euros.
Rodrigo Antunes / Lusa
Portugal é o Estado-membro que mais reforçou o seu sistema de Investigação e Inovação (I&I) através do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), tendo investido, entre 2021 e 2023, mais de 160% da dotação nacional para a Investigação e Desenvolvimento (I&D), salienta em comunicado o Ministério da Economia e da Coesão Territorial.

Para tal, recorre a um estudo recente da Comissão Europeia, que refere que a dotação do PRR para I&I representa 17% do total do envelope nacional, totalizando cerca de 3.709 milhões de euros. “Portugal atribui, assim, uma prioridade invulgar à I&I no âmbito do PRR”, destaca o relatório.

Essa prioridade já é visível na prática, com 50 das Agendas Mobilizadoras e Alianças Verdes contratadas, que envolvem 1.247 entidades e um investimento total de 7,8 mil milhões de euros, dos quais 2,8 mil milhões são de financiamento público, diz o Governo.

Além disso, a Agência Nacional de Inovação, através da Missão Interface, tem promovido a articulação entre empresas e universidades para o desenvolvimento de I&D. Até agora, “mais de 8.800 empresas foram apoiadas e 3.600 investigadores integrados em Centros de Tecnologia e Inovação e Laboratórios Colaborativos”, realça a tutela de Manuel Castro Almeida.

O estudo também revela que o PRR foi articulado com o Portugal 2030 e o Horizonte Europa, prevendo um financiamento de cerca de 995,6 milhões de euros até março de 2025. Este financiamento apoiará 1.712 bolsas e envolverá 2.802 organizações, permitindo “reforçar a massa crítica e sinergias entre políticas nacionais e prioridades europeias”.

