Economia

PRR: Portugal vai receber mais 1,1 mil milhões e total atinge 14,9 mil milhões

O valor destina-se à transformação digital na saúde e na educação, à modernização da gestão de finanças públicas e combate à pobreza energética, entre outros objetivos. A taxa de execução está em 60%.
PRR: Pagamentos vão atingir 14,9 mil milhões de euros em breve.
PRR: Pagamentos vão atingir 14,9 mil milhões de euros em breve. Gerardo Santos / Global Imagens
Publicado a

A Comissão Europeia anunciou esta sexta-feira, 27 de fevereiro, ter desembolsado mais 1,1 mil milhões de euros para Portugal no âmbito do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), elevando-se o total para 14,9 mil milhões de euros.

“Portugal receberá 1,1 mil milhões de euros para impulsionar a transformação digital nos setores da saúde e da educação, modernizar a gestão das finanças públicas e melhorar a eficiência dos seus sistemas judicial e fiscal. O investimento financiará também medidas de combate à pobreza energética e de transição para uma indústria com baixas emissões de carbono”, elenca o executivo comunitário em comunicado divulgado em Bruxelas.

Com o aval de Bruxelas agora dado ao pedido de pagamento de Lisboa, submetido em 23 de janeiro de 2026, o total de fundos desembolsados pela Comissão Europeia ao abrigo do PRR a Portugal atinge 14,9 mil milhões de euros.

O desembolso surge na sequência do parecer favorável do Comité Económico e Financeiro do Conselho, uma vez que os pagamentos ao abrigo do PRR são baseados no desempenho e dependem da execução dos planos nacionais.

“Tendo em vista o encerramento do mecanismo no final de 2026, os Estados-membros devem implementar todas as metas e objetivos pendentes até agosto de 2026 e apresentar os últimos pedidos de pagamento até ao final de setembro”, pede ainda a Comissão Europeia na nota divulgada.

Ao todo, o PRR português tem um valor de 22,2 mil milhões de euros, com 16,3 mil milhões de euros em subvenções e 5,9 mil milhões de euros em empréstimos do Mecanismo de Recuperação e Resiliência.

Atualmente, a taxa de execução do plano é de 60%.

O Mecanismo de Recuperação e Resiliência, que financia o PRR, surgiu para fazer face às consequências económicas da pandemia de covid-19 e entrou em vigor em 2021, com um total de 800 mil milhões de euros (a preços correntes). Estão em causa 650 mil milhões de euros a preços de 2021.

PRR: Pagamentos vão atingir 14,9 mil milhões de euros em breve.
Governo anuncia 400 milhões para apoiar empresas do Centro com verbas do PRR
Comissão Europeia
PRR
Execução do PRR
Plano de Recuperação e Resiliência (PRR)

Artigos Relacionados

No stories found.
Diário de Notícias
www.dn.pt