PRR. Portugal vai receber mais 2,3 mil milhões

Portugal vai receber 2.321 milhões de euros com a validação do nono pedido de pagamento do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), que foi esta segunda-feira (18 de maio) apresentado a Bruxelas, indicou o Ministério da Economia.

Dos mais de 2,3 mil milhões de euros (valor líquido de pré-financiamento) que Portugal vai receber, 1.859 milhões dizem respeito a subvenções e 462 milhões serão sob a forma de empréstimos, detalhou, em comunicado, o ministério liderado por Castro Almeida.

Com este valor, os pagamentos recebidos vão corresponder a 78% da dotação aprovada. “A Comissão Europeia aprovou a última alteração que apresentámos ao PRR em 31 de março, com cerca de 18 diferenças”, afirmou Castro Almeida, na conferência PTRR: Um novo ciclo de investimento, em Lisboa.

O governante sublinhou que o plano “vai acabar bem e está a correr bem”, apesar de admitir que começou com um atraso. Com o nono pedido de pagamento, a execução do plano vai passar de cerca de 61% para 75%.

De acordo com a nota divulgada pelo Ministério da Economia, o nono pedido de pagamento integra 51 marcos e metas em áreas como respostas sociais, inovação empresarial, qualificação, transição digital, sustentabilidade, competitividade e eficiência da Administração Pública.