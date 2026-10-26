PRR: Quase 15,4 mil milhões pagos aos beneficiários até à semana passada

O Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) já pagou quase 15.400 milhões de euros aos seus beneficiários, sobretudo empresas, até à semana passada, segundo o último relatório de monitorização.

O total de pagamentos está em 15.398 milhões de euros, o que corresponde a 70% do valor contratado e do aprovado, revelou o documento da Estrutura de Missão Recuperar Portugal.

Com os maiores montantes recebidos estão as empresas (5.498 milhões de euros), as entidades públicas (3.064 milhões de euros) e as autarquias e áreas metropolitanas (2.549 milhões de euros).

Seguem-se as empresas públicas (1.645 milhões de euros), as escolas (664 milhões de euros), as instituições do ensino superior (594 milhões de euros), as instituições da economia solidária e social (526 milhões de euros), as instituições do sistema científico e tecnológico (455 milhões de euros) e as famílias (395 milhões de euros).

Por sua vez, as aprovações de projetos estão em 25.132 milhões de euros e são lideradas também pelas empresas (9.016 milhões de euros).

As entidades públicas (4.723 milhões de euros) e as autarquias e áreas metropolitanas (4.711 milhões de euros) fecham o ‘top três’.

Destacam-se ainda as empresas públicas (2.582 milhões de euros).

Abaixo disto estão as instituições do ensino superior (998 milhões de euros), as escolas (995 milhões de euros), as instituições da economia solidária e social (884 milhões de euros), as instituições do sistema científico e tecnológico (735 milhões de euros) e, por último, as famílias (487 milhões de euros).

Até à passada quarta-feira, o PRR recebeu 551.946 candidaturas, sendo que 523.573 foram analisadas e 392.623 aprovadas.

O PRR destina-se a implementar um conjunto de reformas e investimentos tendo em vista a recuperação do crescimento económico.

Além de ter o objetivo de reparar os danos provocados pela covid-19, este plano tem o propósito de apoiar investimentos e gerar emprego