PRR tem 37 investimentos em estado preocupante ou crítico a quatro meses do fim do plano

O Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) conta com 37 investimentos em estado preocupante ou crítico, como a habitação a custos acessíveis, a cerca de quatro meses para a conclusão, segundo o novo relatório da Comissão Nacional de Acompanhamento, que foi apresentado esta quinta-feira, 30 de abri.

O sexto relatório de acompanhamento do PRR, que cobre o período entre junho de 2025 e março de 2026, analisou dados relativos a 127 investimentos.

Destes, 21 foram classificados como em estado “preocupante” e 16 em “crítico”.

Já 34 estão “alinhados com o planeamento” e 20 receberam a avaliação “necessário acompanhamento”.

Por sua vez, 23 investimentos estão concluídos, oito foram retirados e cinco não foram acompanhados.

Em estado crítico aparecem, por exemplo, o parque público de habitação a custos acessíveis, a bolsa nacional de alojamento urgente temporário, a modernização e renovação de áreas hospitalares e equipamentos para hospitais, a rede nacional de cuidados continuados integrados e a rede nacional de cuidados paliativos, os cuidados de saúde primários com mais respostas e a nova geração de equipamentos e respostas sociais, escolas novas ou reabilitadas.

A expansão da rede de metro do Porto – Casa da Música- Santo Ovídeo, as unidades de investigação científica, a agenda de investigação e inovação para a sustentabilidade da agricultura, alimentação e agroindústria (polos de inovação) encontram-se também em estado crítico.

Com avaliação “preocupante” surgem, entre outros, a conclusão da reforma da saúde mental e a implementação da estratégia para as demências, o alojamento estudantil a custos acessíveis, obras de requalificação de museus e teatros, a transição digital das empresas, a modernização de infraestruturas do sistema de informação patrimonial da Autoridade Tributária e a transição verde e digital e a segurança nas pescas.