Economia

PS questiona Governo por que via e com que meios adquiriu 13,7% da REN

Filipe Santos Costa, do secretariado nacional do PS, destacou que se esta é a primeira aplicação do anunciado fundo soberano, o país deve conhecer a constituição e a dotação do fundo.
Filipe Santos Costa, membro do Secretariado Nacional do PS
Filipe Santos Costa, membro do Secretariado Nacional do PSReinaldo Rodrigues/Global Imagens
Publicado a

O dirigente socialista Filipe Santos Costa questionou este sábado, 15 de agosto, o Governo PSD/CDS-PP por que via e com que meios adquiriu 13,7% da Redes Energéticas Nacionais (REN) numa altura em que provoca o “colapso” na saúde, educação e serviços sociais.

“De onde vem o montante necessário para esta operação de compra de parte da REN da Parpública? Isto, num momento em que o Governo da Aliança Democrática (AD) provoca o colapso da saúde, da educação e dos serviços sociais, degrada as contas públicas, falha no crescimento económico e agrava a carga fiscal, sobrecarregando os portugueses no IRS, no IVA e lucrando nos impostos sobre os combustíveis com as guerras do leste da Europa e do Golfo Pérsico”, disse o socialista.

No discurso da 50.ª Festa do Pontal, Luís Montenegro anunciou que o “Estado Português chegou a acordo com um grupo espanhol para adquirir 13,7% da REN”, um investimento que se enquadra no fundo soberano “que está a ser formatado” e que se inscreve numa política de criar “alicerces para uma economia mais competitiva e mais produtiva”.

O objetivo não é renacionalizar esta empresa, mas salvaguardar o interesse estratégico, acrescentou.

Filipe Santos Costa, do secretariado nacional do PS, destacou que se esta é a primeira aplicação do anunciado fundo soberano, o país deve conhecer a constituição e a dotação do fundo.

Um fundo soberano que não existe já comprou uma participação de 13,7% na REN, questionou.

O dirigente socialista referiu que o PS e todos os portugueses gostavam de saber porque é que a AD, que em 2012 vendeu a grande parte da REN sobretudo a potências estrangeiras (25% à China e 15% a Omã), vem agora comprar esta posição de 13,7% a um grupo privado espanhol quando, em 2014, a “mesma AD” decidiu vender os últimos 11% da REN ainda na posse do Estado.

“Qual o propósito de ter uma posição tão minoritária numa empresa concessionária de serviço público, sem separar as concessões de ORT (Operador da Rede de Transporte) e de GGS (Gestão Global do Sistema)”, perguntou.

Filipe Santos Costa quer ainda saber como é que o Governo de Luís Montenegro vai usar essa posição de menos de 14% na Operadora do Sistema de Transmissão (não produtora, nem licenciadora de produção, nem comercializadora de eletricidade) para baixar o preço da eletricidade.

Filipe Santos Costa, membro do Secretariado Nacional do PS
Montenegro puxa dos galões, promete continuar a baixar IRS e assume objetivo de subir salário mínimo e médio
Filipe Santos Costa, membro do Secretariado Nacional do PS
PS considera que Montenegro está “mais desfasado que a Alice no País das Maravilhas”
Filipe Santos Costa, membro do Secretariado Nacional do PS
Ventura considera escandaloso que Montenegro tenha ignorado caso do MAI na rentrée
PS
REN
Diário de Notícias
www.dn.pt