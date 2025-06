Publicado decreto-lei que permite acelerar progressão dos funcionários públicos

No preâmbulo do diploma é referido o impacto dos períodos de congelamento "no normal desenvolvimento das carreiras", pretendendo-se desta forma -- e em linha com o que foi feito com os professores - estabelecer "um regime especial de aceleração do desenvolvimento das carreiras dos trabalhadores com vínculo de emprego público, através da redução do número de pontos necessários para alteração obrigatória do posicionamento remuneratório".