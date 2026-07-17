Publicação especializada Euromoney premeia Santander

O Banco Santander foi o grande destaque da edição de 2026 dos prestigiados Euromoney Awards for Excellence, arrecadando um conjunto substancial de distinções que destacam a sua atividade tanto no mercado nacional como na arena global. A nível doméstico, o Santander Portugal foi eleito de novo O Melhor Banco em Portugal, um reconhecimento que revalida o desempenho e a solidez da operação liderada por Isabel Guerreiro.

Além do sucesso em território nacional, onde o banco arrecadou um total de três prémios nesta edição, o Grupo Santander obteve mais de 20 distinções internacionais.

A revista elegeu a instituição ainda como o Melhor Banco do Mundo, elogiando a sua estratégia de crescimento, a contínua aposta na inovação tecnológica e a qualidade de serviço prestada nos vários mercados geográficos onde opera.

Em reação à atribuição do prémio, a CEO do Santander Portugal, Isabel Guerreiro, sublinhou, em comunicado, a importância do galardão como o reflexo do "trabalho extraordinário desenvolvido pelas equipas do banco ao longo dos últimos anos".

A Euromoney é uma das mais prestigiadas e influentes publicações do setor financeiro global, fundada em Londres em 1969 e focada na cobertura dos mercados internacionais de capitais, banca e macroeconomia. A revista é sobretudo famosa pelos seus Awards for Excellence (Prémios de Excelência), lançados em 1992 e considerados os "Óscares" do setor bancário.