"Qualquer pessoa pode aprender a voar em cinco minutos" com carro voador chinês

Vem aí o Land Aircraft Carrier: um carro de grandes dimensões, que leva na bagageira uma nave voadora com capacidade para duas pessoas. Para qualquer leigo no tema, bastam "cinco minutos" para aprender a manobrá-lo no ar, diz Deli Zhao, fundador e presidente da Xpeng Aridge. A primeira aposta é o mercado asiático onde, para já, a lei não permite o uso.

Esta é uma subsidiária da gigante chinesa Xpeng, que se dedica ao fabrico de automóveis elétricos. O mais recente projeto, que promete competir com o Roadster, da Tesla, foi apresentado na Web Summit, que está a decorrer em Lisboa, entre segunda e quinta-feira. Quem desejar, já pode fazer uma pré-reserva.

O carro tem seis rodas, 5,5 metros de comprimento e 2 metros de largura, dispondo de uma autonomia superior a 1000 quilómetros, de acordo com a informação divulgada pela marca. No entanto, a parte que parece ainda mais saída de um filme de ficção científica chega quando o veículo abre a porta da bagageira (muito maior do que aquelas a que estamos habituados).

Do interior do carro sai uma nave voadora, com uma hélice e capacidade para duas pessoas. Ora, o sistema "é incrivelmente simples", de acordo as palavras de Deli Zhao, esta terça-feira, 10 de novembro, no palco central da Web Summit, localizado no Alice Arena.

Com recurso a um joystick, é possível pilotar o veículo (tal e qual um videojogo de consola), sendo que existe um regime de backup para o caso de os controlos principais. Em paralelo, o piloto automático permite voar sem precisar de usar os controlos. A tecnologia permite voar a uma altura tão alta quanto um helicóptero mas, para já, a regulação promete ser uma barreira, pelo menos na Europa, admite o responsável.

A primeira aposta vai ser nos mercados do sudeste asiático, em particular a China, sendo que a empresa já está a encetar contactos com este propósito.

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