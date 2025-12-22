Quase 60% empresas alemãs prevê que negócios se mantenham em 2026 e 26% que piorem

A maioria das empresas alemãs, 59%, prevem que a situação dos seus negócios se mantenha em 2026, mas cerca de 26% estimam que piore, de acordo com uma pesquisa recente do instituto ifo hoje divulgada.Na pesquisa do Ifo divulgada esta segunda-feira, 22, apenas 14,9% das empresas alemãs espera ver uma melhoria em 2026."As empresas continuam muito cautelosas – não há nenhum espírito de otimismo à vista", diz Klaus Wohlrabe, chefe de Pesquisas do ifo, adiantando que "quase nenhum setor está realmente otimista em relação a 2026".O ceticismo está espalhado por todos os setores da economia alemã.Em 2026, 55,3% das empresas da indústria transformadora espera que a situação permaneça inalterada, 26,5% espera que os negócios se deterioram e 18,2% espera que melhorem.O setor de equipamentos elétricos destaca-se pela positiva, com a proporção de empresas otimistas (27,1%) a superar a de empresas pessimistas (12,7%).A situação é semelhante entre os prestadores de serviços, com 62,8% a prever que a situação permaneça estável, 23,2% a estimar um desenvolvimento desfavorável e 14% a prever uma melhoria.Um número particularmente grande de avaliações pessimistas vem do setor comercial, com 32,5% a prever uma deterioração.A perspetiva na indústria da construção também é moderada, com 33,2% das empresas à espera de uma situação menos favorável, 56,5% a prever mudanças em 2026 e apenas 10,3% a estimar negócios melhores."Os números são surpreendentes, considerando que o setor poderia realmente esperar pelo pacote de infraestrutura anunciado. Mas ainda não parece estar a causar euforia," diz Wohlrabe..Instituto Ifo: Sentimento na indústria automóvel alemã "arrefece visivelmente" em setembro