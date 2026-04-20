Quase 600 milhões em fraudes e irregularidades na UE detetados por organismo europeu

O Organismo Europeu de Luta Antifraude (OLAF) recomendou, em 2025, a recuperação de 597 milhões de euros ao orçamento da União Europeia (UE), na sequência de investigações a fraudes e irregularidades, revela o relatório anual divulgado esta segunda-feira, 20.

O relatório relativo a 2025 do OLAF, hoje publicado, indica que o organismo recomendou recuperar 597 milhões de euros para o orçamento da UE, tendo ainda evitado uma possível despesa indevida de 18 milhões de euros.

Em comunicado, o organismo aponta que, “ao longo do ano, o OLAF concluiu um total de 209 investigações e abriu 254 novas”, o que permitiu “reforçar o seu papel como principal guardião do orçamento da UE”.

O relatório anual destaca que, na última década, o organismo contribuiu para recuperar ou proteger cerca de 6,8 mil milhões de euros do orçamento europeu, sublinhando o impacto concreto destas ações no financiamento de projetos públicos, investigação e proteção de fronteiras.

“As nossas conclusões traduzem-se em benefícios diretos para os cidadãos europeus”, afirma o diretor-geral do OLAF, Petr Klement, citado pelo documento.

Entre as principais áreas de intervenção em 2025 estiveram irregularidades financeiras complexas, comércio ilícito transfronteiriço, infrações aduaneiras e fraude ambiental.

Os casos investigados incluíram ainda suspeitas de conflitos de interesses, manipulação de contratos públicos e inflacionamento de custos.

O OLAF continuou também a acompanhar tentativas de contornar sanções da UE impostas à Rússia e à Bielorrússia, bem como a apoiar autoridades ucranianas em matérias aduaneiras e de aplicação da lei.

O relatório sublinha ainda a importância da transparência nas instituições europeias e o papel das investigações internas na garantia de elevados padrões de conduta e integridade financeira.

O organismo alerta, contudo, para desafios crescentes, nomeadamente a redução de recursos humanos, tendo perdido 110 postos permanentes nos últimos 15 anos.