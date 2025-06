Quase metade dos portugueses planeia gastar mais de 200 euros este Natal

Quase metade dos portugueses planeia gastar mais de 200 euros em prendas de Natal. O Holiday Report da Klarna adianta ainda que embora 46% dos lusos admitam estar preocupados com as despesas desta época, e que 61% admita reduzir o orçamento no que diz respeito a produtos não essenciais, facto é que 40% dos consumidores nacionais afirma que irá fazer um misto entre compras online e em espaços físicos.