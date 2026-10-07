Quase três mil reformados vão ter redução na pensão

Quase três mil reformados receberam, entre maio e agosto, um valor de pensão superior ao que dita a lei. Posto isto, a Caixa Geral de Aposentações (CGA), fez saber que vai corrigir o valor, através de uma redução de 93 euros mensais, em média, avança a Renascença.

A CGA deu conta de "um lapso na parametrização do seu sistema de informação, foram atribuídas entre maio e agosto de 2026 um total de 2.937 pensões de aposentação num valor superior ao que resulta da legislação em vigor”, sublinha.

Dito isto, “a situação será corrigida”, garante a CGA, que acrescenta que “a diferença mensal média no valor ilíquido da pensão é de 93,31 euros”, fruto do erro. Assim sendo, “todos receberão a pensão que a lei lhes garante”.