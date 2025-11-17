Rangel avisa que se não houver acordo UE-Mercosul em dezembro é "um falhanço redondo"

O ministro dos Negócios Estrangeiros avisou esta segunda-feira, 17, que não ratificar o acordo entre a União Europeia e o Mercosul a 20 de dezembro será “um falhanço redondo”, sublinhando que o comércio livre é um sinal de crescimento.“Temos de celebrar uma rede enorme de acordos de comércio livre, e o primeiro tem de ser com o Mercosul. Se ultrapassarmos dezembro sem conseguir o acordo, será um falhanço redondo”, afirmou Paulo Rangel durante a sua intervenção no Fórum EuroAméricas, que decorre hoje em Carcavelos, Cascais.Assinado em dezembro de 2024, o acordo comercial entre a União Europeia (UE) e o Mercosul (o bloco económico que liga os países da América do Sul desde 1991) visa eliminar a maioria das taxas aduaneiras de importação para criar uma das maiores zonas de livre comércio do mundo.O acordo tem sido alvo de várias críticas e resistências, sobretudo dos setores agrícolas da Europa – nomeadamente de Fanca - devido à concorrência e preocupações ambientais.Apesar disso, o acordo está atualmente em fase de ratificações, tendo a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, adiantado no início deste mês que a assinatura deverá acontecer a 20 de dezembro.Para o ministro português, este deve ser apenas o primeiro de vários acordos económicos entre a Europa e as Américas que, defendeu, devem seguir o exemplo do que foi celebrado com o Canadá.“As pontes entre a Europa e as Américas têm de ser económicas. A retração dos Estados Unidos [adotada pela administração Trump e que levou à criação ou reforço de tarifas de importação com grande parte do mundo] introduziu um fator de ceticismo quanto ao crescimento no futuro”, lembrou Paulo Rangel.Mas “nós fomos educados com a ideia de que o comércio livre é um sinal de crescimento e há sinais de esperança: o acordo com o Canadá mostra grande sucesso” e deve ser “um modelo para o futuro”, defendeu, sublinhando que é preciso criar “uma rede enorme de comércio livre”.Para o ministro dos Negócios Estrangeiros, o crescimento é essencial para todos os países, nomeadamente os da Europa.“Se não houver prosperidade, é muito mais fácil atacar as democracias”, disse, referindo que além do comércio a aposta deve passar pela tecnologia.Por isso “para nós, na UE, e para as Américas em geral, não há alternativa. Se o espaço atlântico se quer impor, se quer garantir que o seu modelo de bem-estar social é viável e longevo, tem de apostar já na tecnologia e passar já para a IA [Inteligência Artificial”].Apesar de reconhecer que a Europa está atrasada no desenvolvimento da IA relativamente aos EUA e à China, Paulo Rangel considera que isso pode transformar-se numa vantagem desde que haja um investimento nas tecnologias mais modernas.Para exemplificar, o ministro apontou a situação do setor automóvel.“Hoje toda a gente está obcecada com a mobilidade elétrica. Mas apostar tudo na mobilidade elétrica é um erro. A China, quando viu que não podia competir com a América e a Europa” no campo dos automóveis que usam combustão, “apostou na mobilidade elétrica”.Agora que esse país é líder nessa área, não devemos “correr atrás do prejuízo”, considerou.“Se o fizermos, quando vier o hidrogénio [como combustível], daqui a 15 ou 20 anos, vamos ficar para trás. Devemos ser capaz de antecipar a próxima revolução e ganhar distância e dianteira, defendeuO Fórum EuroAméricas, evento promovido pelo Conselho da Diáspora Portuguesa, decorre entre hoje e terça-feira e reúne responsáveis de organizações internacionais, embaixadores e diplomatas, empresários, filantropos e académicos de ambos os continentes.O encontro tem como tema “Longevidade: Motor de Oportunidades Globais e pretende explorar o que o aumento da esperança média de vida representa para a construção de sistemas de saúde resilientes, a criação de cidades sustentáveis e a promoção de parcerias globais duradouras que permitam democracias e economias que perdurem ao longo de gerações..Lula da Silva insta Macron a fechar acordo UE-Mercosul em seis meses