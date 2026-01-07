DN DN Brasil Men's Health Women's Health
Reabilitação urbana abranda ritmo de crescimento em novembro

AICCOPN sublinha, ainda assim, que se registou um aumento de 1,6% em termos homólogos do nível de atividade e de 3,9% na carteira de encomendas.
Os indicadores da reabilitação urbana registaram um “abrandamento do ritmo de crescimento” em novembro, embora com aumento de 1,6% em termos homólogos do nível de atividade e de 3,9% na carteira de encomendas, anunciou esta quarta-feira, 7, a AICCOPN.

“O inquérito ao mercado da Reabilitação, realizado pela AICCOPN [Associação dos Industriais da Construção Civil e Obras Públicas] e referente a novembro de 2025, evidencia a manutenção de uma evolução globalmente positiva dos principais indicadores, embora marcada por um abrandamento do ritmo de crescimento face aos meses anteriores”, avança a associação em comunicado.

O índice que avalia a perceção dos empresários sobre a evolução do nível de atividade registou, em termos homólogos, um aumento de 1,6%, valor inferior ao observado em períodos recentes.

Já o índice da carteira de encomendas apresentou um acréscimo homólogo de 3,9%.

A produção contratada, indicador que estima o número de meses de atividade garantida a um ritmo normal de execução, registou um valor de 8,3 meses, refletindo uma situação de estagnação face a novembro de 2024 e um abrandamento relativamente aos meses anteriores.

Quanto ao licenciamento municipal de obras de reabilitação urbana, até ao final de outubro foram emitidas 5.367 licenças, o que corresponde a uma variação praticamente nula.

De acordo com a AICCOPN, esta variação resulta sobretudo do acréscimo de 3,4% registado no segmento dos edifícios habitacionais e da redução de 4,7% no segmento dos edifícios não residenciais.

