Reclamações na energia baixam 25% do 1.º para 2.º trimestre para 5.179

De acordo com o Boletim do Apoio ao Consumidor de Energia relativo ao segundo trimestre deste ano, publicado pela Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos (ERSE), nos últimos quatro trimestres, as reclamações apresentadas através dos livros de reclamações (físico e eletrónico) incidiram principalmente sobre o setor elétrico (72,1%), seguindo-se as relativas ao fornecimento dual (eletricidade e gás natural), com 16,5%.