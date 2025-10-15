Recorde europeu: Casas estão 35% sobrevalorizadas em Portugal, aponta UE

O crescimento real e nominal dos preços na habitação em Portugal, nos últimos dez anos, superou a generalidade dos países da UE. Ainda assim, o que mais impressiona é mesmo a sobrevalorização, em que o mercado português lidera, ao atingir 35%.Os dados são da Comissão Europeia, que divulgou um estudo sobre a evolução dos preços no mercado da habitação entre 2014 e 2024. Foram analisados dados dos 27 Estados-membros e Portugal está entre os que têm maiores problemas por ultrapassar.O crescimento real dos preços foi superior a 50% no mercado português, a par de Hungria, Lituânia, Eslovénia, Chéquia e Irlanda. O indicador, que leva em conta a subida da inflação (particularmente expressiva nos último anos), coloca aqueles países com os valores praticados a subirem muito mais do que a média europeia, que aponta para 25%.Também entre 2014 e 2024, a subida nominal (sem considerar o índice de inflação) dos preços superou os 200% em Portugal (os outros casos são Hungria, Lituânia, Chéquia, Estónia, Bulgária e Polónia). Uma vez mais, está em causa um incremento muito superior à média da UE, em que os preços avançaram 50%.Neste contexto, Portugal foi "o único país onde se estima que a sobrevalorização tenha subido significativamente em 2024", pode ler-se no relatório. A sobrevalorização da habitação em território nacional ficou acima de todos os restantes Estados-membros, ao atingir os 35%..Montenegro responde ao PS e avisa que a habitação “não pode ficar dependente” de dividendos de qualquer banco .Programa Arrendar para Subarrendar. Estado paga milhões e 80% das casas estão vazias