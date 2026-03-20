Rede de espaços de atendimento para produtos de aforro reforçada para 12

O Governo anunciou esta sexta-feira, 20 de março, que a rede de espaços de atendimento, como Lojas e Espaços Cidadão, que tratam de temas relacionados com produtos de aforro será reforçada de sete para 12.

Num comunicado conjunto do Ministério das Finanças e do Ministério da Reforma do Estado, é indicado que a partir da próxima segunda-feira, dia 23 de março, mais cinco Espaços Cidadão passarão a disponibilizar serviços relacionados com produtos de aforro: Coimbra, Penafiel, Setúbal, Faro e Viseu.

Nestas lojas passa a ser possível aceder a um conjunto de serviços mais alargado, como a subscrição e resgate de produtos de aforro, a atualização de dados pessoais associados às contas aforro e a desmaterialização de certificados físicos das séries A, B e D.

Este reforço foi feito através de um protocolo de cooperação entre o IGCP – Agência de Gestão da Tesouraria e da Dívida Pública e a ARTE- Agência para a Reforma Tecnológica do Estado.

Recorde-se que em 05 de janeiro de 2026, arrancou um processo de desmaterialização das séries A, B e D, que ainda têm suporte físico.

Os titulares podem dirigir-se aos CTT e a outros espaços autorizados, para entregarem os certificados em papel e receberem o correspondente digital, sendo que este processo vai durar quase quatro anos, até 29 de novembro de 2029.