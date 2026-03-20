Economia

Rede de espaços de atendimento para produtos de aforro reforçada para 12

Mais cinco Espaços Cidadão passarão a disponibilizar serviços relacionados com produtos de aforro: em Coimbra, Penafiel, Setúbal, Faro e Viseu.
Rede de espaços de atendimento para produtos de aforro reforçada para 12
Vera Pinho / Global Imagens
Publicado a

O Governo anunciou esta sexta-feira, 20 de março, que a rede de espaços de atendimento, como Lojas e Espaços Cidadão, que tratam de temas relacionados com produtos de aforro será reforçada de sete para 12.

Num comunicado conjunto do Ministério das Finanças e do Ministério da Reforma do Estado, é indicado que a partir da próxima segunda-feira, dia 23 de março, mais cinco Espaços Cidadão passarão a disponibilizar serviços relacionados com produtos de aforro: Coimbra, Penafiel, Setúbal, Faro e Viseu.

Nestas lojas passa a ser possível aceder a um conjunto de serviços mais alargado, como a subscrição e resgate de produtos de aforro, a atualização de dados pessoais associados às contas aforro e a desmaterialização de certificados físicos das séries A, B e D.

Este reforço foi feito através de um protocolo de cooperação entre o IGCP – Agência de Gestão da Tesouraria e da Dívida Pública e a ARTE- Agência para a Reforma Tecnológica do Estado.

Recorde-se que em 05 de janeiro de 2026, arrancou um processo de desmaterialização das séries A, B e D, que ainda têm suporte físico.

Os titulares podem dirigir-se aos CTT e a outros espaços autorizados, para entregarem os certificados em papel e receberem o correspondente digital, sendo que este processo vai durar quase quatro anos, até 29 de novembro de 2029.

Rede de espaços de atendimento para produtos de aforro reforçada para 12
Conversão de certificados de aforro em papel para digital arranca hoje
Rede de espaços de atendimento para produtos de aforro reforçada para 12
Portugueses canalizam poupanças para depósitos e certificados de aforro
Certificados de Aforro
Espaço cidadão
Loja do Cidadão

Artigos Relacionados

No stories found.
Diário de Notícias
www.dn.pt