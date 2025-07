Redução do IRS jovem e devolução de propinas não passam no teste

Questionados sobre a melhor solução para as propinas, somente 16% escolhem a devolução aos jovens trabalhadores anunciada pelo primeiro-ministro. Quase metade, com 45%, querem o ensino universitário gratuito. Para 34%, a melhor opção é reduzir o valor atual, que está nos 697 euros. As percentagens são semelhantes em todas as regiões. Quer entre votantes do PS como do PSD, a preferência recai no ensino gratuito. Só depois vem a redução de propinas e, por fim, a sua devolução.