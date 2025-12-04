Reino Unido e Noruega criam pacto para defender cabos submarinos de ameaças russas

O Reino Unido e a Noruega vão assinar um pacto de defesa para criarem uma frota combinada de navios de guerra para rastrear submarinos russos no Atlântico Norte, anunciou hoje o Ministério da Defesa britânico.Segundo o ministério britânico, o acordo visa proteger os cabos submarinos críticos, que estão sob crescente ameaça de Moscovo, tendo sido detetado um aumento de 30% no número de embarcações russas avistadas em águas britânicas nos últimos dois anos.Os navios de guerra vão monitorizar os movimentos navais russos nas águas entre a Gronelândia, a Islândia e o Reino Unido, defendendo cabos e oleodutos submarinos cruciais para as redes de comunicação, eletricidade e gás da Grã-Bretanha, acrescentou o comunicado.O acordo, que será assinado hoje pelos ministros da Defesa britânico, John Healey, e norueguês, Tore Sandvik, na residência oficial do primeiro-ministro inglês, em Downing Street, e prevê também a adesão do Reino Unido ao programa norueguês de desenvolvimento de navios-mãe não tripulados para deteção de minas.“Em tempos de profunda instabilidade global, com a deteção de mais embarcações russas nas nossas águas, devemos trabalhar com os nossos parceiros internacionais para proteger a nossa segurança nacional”, explicou o primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, em comunicado.Este acordo com a Noruega “reforça a nossa capacidade de proteger as nossas fronteiras e as infraestruturas críticas de que os nossos países dependem”, acrescentou.“Através da cooperação naval conjunta no Atlântico Norte, estamos a reforçar a segurança e a apoiar milhares de empregos no Reino Unido”, disse.O ministro da Defesa do Reino Unido adiantou ainda que “nesta nova era de ameaças e com o aumento da atividade russa no Atlântico Norte, a força reside nas ‘fortes alianças’”.“Quando as nossas infraestruturas críticas e as nossas águas são ameaçadas, mobilizamo-nos. Há mais de 75 anos que o Reino Unido e a Noruega apoiam de perto o flanco norte da NATO [Organização do Tratado do Atlântico Norte], defendendo a Europa e mantendo os nossos cidadãos em segurança”, concluiu..Ivo Ivanov: “Os cabos submarinos são essenciais para a soberania digital”