Reino Unido investe mais de 150 milhões em tecnologias para veículos de emissões zero

O Governo do Reino Unido tem preparado um pacote de investimento de 130 milhões de libras (cerca de 151,7 milhões de euros à taxa de câmbio atual) destinado ao desenvolvimento de tecnologias para veículos com emissões zero.

Do total, 65 milhões de libras (aproximadamente 75,8 milhões de euros) terão origem em fundos públicos e o restante será financiado pela indústria, indica a agência Reuters.

No âmbito deste programa, foram igualmente atribuídos 50 milhões de libras (58,3 milhões de euros) em financiamento governamental a fabricantes automóveis e a parceiros de investigação para acelerar soluções tecnológicas ligadas a veículos elétricos e de emissões zero.

Paralelamente, 17 milhões de libras (19,8 milhões de euros) foram destinados a nove projetos de mobilidade conectada e automatizada, abrangendo áreas como sensores, sistemas de travagem eletrónica e simulação por inteligência artificial.

Do ponto de vista económico, o esquema combina apoio direto do Estado com investimento privado, reduzindo o risco para empresas que desenvolvem tecnologia de ponta e potenciando a criação de cadeias de fornecimento especializadas no Reino Unido.

O financiamento a projetos de investigação pode ainda acelerar inovação em componentes críticos — software, eletrónica e sistemas de segurança — que são determinantes para a competitividade das fabricantes nacionais.

O ministro da Indústria britânico, Blair McDougall, citado pela Reuters, afirmou que a Grã‑Bretanha “inventou” a indústria automóvel moderna e que o Executivo está “determinado” a assegurar que a próxima geração de veículos também seja concebida e construída no país.

A estratégia visa, assim, preservar capacidades industriais locais e captar investimento associado à transição para uma mobilidade de baixas emissões.