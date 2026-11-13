Remuneração mensal média por trabalhador aumenta 1,5% em termos reais no 3.º trimestre

A remuneração bruta mensal média por trabalhador aumentou 4,9% para 1.696 euros no terceiro trimestre, face ao mesmo período de 2025, mas, em termos reais, considerando a inflação, subiu 1,5%, divulgou esta sexta-feira, 13 de novembro, o INE.

Segundo as estatísticas do emprego, publicadas pelo Instituto Nacional de Estatística (INE), a componente regular e a componente base daquela remuneração aumentaram 5,1% e 5,2%, situando-se em 1.434 euros e 1.342 euros, respetivamente.

“Em termos reais, tendo por referência a variação do Índice de Preços do Consumidor (IPC), a remuneração bruta total mensal média aumentou 1,5%, enquanto o aumento da componente regular e da remuneração base foi de 1,8%”, concluiu a autoridade estatística.

Recorde-se que a remuneração bruta regular mensal média por trabalhador exclui os subsídios de férias e de Natal, pelo que tem um comportamento menos sazonal.

Estes resultados abrangem cinco milhões de postos de trabalho, correspondentes a beneficiários da Segurança Social e a subscritores da Caixa Geral de Aposentações, mais 1,4% do que no mesmo período de 2025.

De acordo com a análise do INE, em relação a setembro de 2025, a remuneração bruta total mensal média aumentou em todas as dimensões, como atividade económica, dimensão de empresa, setor institucional, intensidade tecnológica e intensidade de conhecimento.

Entre os vários fatores analisados, os maiores aumentos foram observados nas atividades de agricultura, floresta e pesca, nas empresas de 1 a 4 trabalhadores, no setor privado e nas empresas de baixa tecnologia industrial.