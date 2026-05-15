Remuneração mensal média por trabalhador sobe 2,7% em termos reais até março

A remuneração bruta mensal média por trabalhador aumentou 5,0% para 1.611 euros no primeiro trimestre, face ao mesmo período de 2025, mas, em termos reais, considerando a inflação, subiu 2,7%, divulgou hoje o INE.

Segundo as estatísticas do emprego, publicadas pelo Instituto Nacional de Estatística (INE), tanto a componente regular como a componente base daquela remuneração aumentaram 5,1%, situando-se em 1.428 euros e 1.335 euros, respetivamente.

“Em termos reais, tendo por referência a variação do Índice de Preços do Consumidor [IPC, inflação], a remuneração bruta total mensal média aumentou 2,7%, enquanto as componentes regular e base aumentaram, ambas, 2,8%”, concluiu a autoridade estatística.

Estes resultados abrangem 4,8 milhões de postos de trabalho, correspondentes a beneficiários da Segurança Social e a subscritores da Caixa Geral de Aposentações, mais 1,9% do que no mesmo período de 2025.

“Em relação ao trimestre terminado em dezembro de 2025, assistiu-se a uma estabilidade na evolução dos preços (com as taxas de variação homólogas a manterem-se em 2,2%) e a uma desaceleração das remunerações reais (de 3,1% para 2,7% no caso da remuneração total, por exemplo)”, sublinhou o INE.

Segundo a entidade, em relação a março do ano passado, a remuneração bruta total mensal média aumentou em quase todas as dimensões de análise, desde o tipo de atividade económica, dimensão de empresa, setor institucional, intensidade tecnológica à intensidade de conhecimento.

Os maiores aumentos foram observados nas atividades de “agricultura, floresta e pesca” (10,0%), nas empresas de 10 a 19 trabalhadores (6,0%), no setor privado (5,3%) e nas empresas de “alta tecnologia industrial” (7,2%).