REN: Consumo de eletricidade assegurado há mais de 24 horas por fontes renováveis

O consumo de eletricidade em Portugal está a ser assegurado há mais de 24 horas por fontes renováveis, sobretudo energia eólica e hídrica, devido às "condições favoráveis de vento e chuva", anunciou hoje a REN -- Redes Energéticas Nacionais.
Em comunicado enviado ao final da manhã de hoje, a REN refere que o consumo de eletricidade está a ser assegurado por fontes renováveis desde as 22:30 de sexta-feira.

Desde essa hora até às 00:00 de sábado foram gerados 97.6 Gigawatts-hora (GWh) de energia eólica, 6.6 GWh de energia solar e 68.3 GWh de energia hídrica, que "asseguraram o consumo de 137.1 GWh".

"Os excedentes de produção têm sido exportados através da interligação com Espanha", adianta.

A REN acrescenta que, a confirmarem-se as previsões meteorológicas para hoje, "tudo aponta para que a situação se mantenha e se registe todo um fim de semana com 100% de produção de fontes renováveis e exportação de energia para Espanha".

A empresa afirma também que, desde as 09:00 do dia 24 de outubro, o consumo de eletricidade em Portugal é assegurado por energias renováveis, apesar de "recorrer à importação de eletricidade de Espanha em alguns períodos do tempo".

"A passagem a exportação plena decorreu na sexta-feira, dia 27 outubro, pelas 17:00 horas, em que Portugal passou a exportador de eletricidade em 100% do tempo", refere.

Segundo a REN, por questões de equilíbrio entre a geração e o consumo entraram, no mesmo dia, em operação dois grupos em duas centrais térmicas de ciclo combinado a gás natural entre as 16:00 e as 22:30, "findas as quais o consumo de eletricidade em Portugal passou a ser abastecido com produção 100% renovável, e ainda com saldo exportador para Espanha".

