Economia

REN mais do que duplica lucro para 36,2 ME no 1.º trimestre

REN totalizou uma melhoria de 21,8 milhões de euros relativamente ao período homólogo.
REN mais do que duplica lucro para 36,2 ME no 1.º trimestre
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A REN totalizou 36,2 milhões de euros de lucro no primeiro trimestre do ano, uma melhoria de 21,8 milhões de euros relativamente ao período homólogo, foi anunciado esta quinta-feira, 7 de maio.

“O resultado líquido apresentou uma melhoria em comparação com o ano anterior, fixando-se nos 36,2 milhões de euros (+21,8 milhões de euros)”, face aos 14,4 milhões de euros registados no primeiro trimestre de 2025, anunciou, em comunicado.

Nos primeiros três meses do ano, o resultado antes de impostos, juros, depreciações e amortizações (EBITDA) da empresa atingiu 143,2 milhões de euros, mais 14,3 milhões de euros relativamente ao mesmo período do ano anterior.

Esta evolução contribuiu assim para o resultado líquido da empresa, à semelhança do que aconteceu com a diminuição da carga fiscal em 9,9 milhões de euros.

O investimento (capex), por sua vez, representou 44,2 milhões de euros, menos 33,8% em comparação com o período homólogo.

Por sua vez, os custos operacionais foram de 29,3 milhões de euros, um agravamento de 4,2%.

Face ao primeiro trimestre de 2025, a dívida líquida teve um acréscimo de 2,4% para 2.390,8 milhões de euros.

No período em análise, o consumo de eletricidade atingiu 14,6 terawatts-hora (TWh), o valor mais elevado de sempre num primeiro trimestre.

A produção renovável abasteceu 80% do consumo, sendo que a hidroelétrica representou 38%, a eólica 32%, a fotovoltaica 6% e a biomassa 4%.

Já a produção de gás natural não ultrapassou 16% do consumo.

O consumo no segmento do gás cresceu 10,3% em março e o abastecimento do sistema nacional foi efetuado, sobretudo, a partir do terminal de GNL de Sines (97%).

Na sessão desta quinta-feira da bolsa, as ações da REN desceram 1,47% para 3,69 euros.

REN
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