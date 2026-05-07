REN mais do que duplica lucro para 36,2 ME no 1.º trimestre

A REN totalizou 36,2 milhões de euros de lucro no primeiro trimestre do ano, uma melhoria de 21,8 milhões de euros relativamente ao período homólogo, foi anunciado esta quinta-feira, 7 de maio.

“O resultado líquido apresentou uma melhoria em comparação com o ano anterior, fixando-se nos 36,2 milhões de euros (+21,8 milhões de euros)”, face aos 14,4 milhões de euros registados no primeiro trimestre de 2025, anunciou, em comunicado.

Nos primeiros três meses do ano, o resultado antes de impostos, juros, depreciações e amortizações (EBITDA) da empresa atingiu 143,2 milhões de euros, mais 14,3 milhões de euros relativamente ao mesmo período do ano anterior.

Esta evolução contribuiu assim para o resultado líquido da empresa, à semelhança do que aconteceu com a diminuição da carga fiscal em 9,9 milhões de euros.

O investimento (capex), por sua vez, representou 44,2 milhões de euros, menos 33,8% em comparação com o período homólogo.

Por sua vez, os custos operacionais foram de 29,3 milhões de euros, um agravamento de 4,2%.

Face ao primeiro trimestre de 2025, a dívida líquida teve um acréscimo de 2,4% para 2.390,8 milhões de euros.

No período em análise, o consumo de eletricidade atingiu 14,6 terawatts-hora (TWh), o valor mais elevado de sempre num primeiro trimestre.

A produção renovável abasteceu 80% do consumo, sendo que a hidroelétrica representou 38%, a eólica 32%, a fotovoltaica 6% e a biomassa 4%.

Já a produção de gás natural não ultrapassou 16% do consumo.

O consumo no segmento do gás cresceu 10,3% em março e o abastecimento do sistema nacional foi efetuado, sobretudo, a partir do terminal de GNL de Sines (97%).

Na sessão desta quinta-feira da bolsa, as ações da REN desceram 1,47% para 3,69 euros.