Rendas antigas aumentam em 2024 e em linha com a inflação

Os contratos de arrendamento, feitos antes de novembro de 1990 e cuja transação para o atual regime de arrendamento ainda não aconteceu, vão ver as suas rendas antigas atualizadas anualmente, em linha com a inflação, o que vai acontecer já a partir de 2024..Assim, e como explica o Público esta segunda-feira, no próximo ano e com o coeficiente já aprovado, a atualização será de 6,94%. Nom entanto e apesar deste aumento, Governo já deixou a garantia que não serão fixados novos limites de rendas para os inquilinos com contratos antigos..Já no que diz respeito aos senhorios, foi aprovado em Conselho de Ministros um decreto-lei que estabelece um mecanismo de compensação, cujos detalhes ainda não firma divulgados, sendo apenas explicado que a compensação terá como limite "1/15 do valor patrimonial tributário do locado". A entrada em vigor desta medida deve acontecer no segundo semestre do próximo ano.