Rendas de novos contratos sobem 5,5% em Lisboa e 4,8% no Porto

As rendas dos novos contratos na habitação aumentaram 5,5% em Lisboa e 4,8% no Porto no segundo trimestre do ano em comparação com os três meses anteriores, de acordo com o Índice de Rendas Residenciais da Confidencial Imobiliário. Em Lisboa houve uma ligeira desaceleração face ao primeiro trimestre (5,9%) e no Porto registou-se uma subida em relação aos 2,3% do trimestre anterior. Em termos homólogos, a subida foi de 29,6% em Lisboa e de 28,5% no Porto.