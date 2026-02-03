Rendas em Portugal recuam 1,9% em janeiro e consolidam queda trimestral

Os preços das rendas em Portugal caíram 1,9% em janeiro face a igual mês do ano anterior, mostrando uma tendência de abrandamento que se tem vindo a consolidar, com a variação trimestral a situar‑se em -5,3%, segundo o índice de preços do idealista.

O preço mediano ficou em 16,1 euros/m2 no final de janeiro, abaixo do máximo histórico de 17 euros/m2 registado em outubro de 2025.

A evolução regional e local é heterogénea. Lisboa mantém‑se como o mercado mais caro, com 21,8 euros/m2, seguida do Porto (16,7 euros/m2) e do Funchal (16 euros/m2).

Entre capitais de distrito, os maiores aumentos anuais verificaram‑se em Setúbal (11,9%), Leiria (11,3%) e Viana do Castelo (11,1%). Por outro lado, o Porto registou uma queda de 6,3% e Castelo Branco desceu 2,1%, enquanto que em Lisboa os preços praticamente estabilizaram (-0,5%).

Analisando distritos e ilhas, 13 dos 20 territórios estudados apresentaram subidas anuais. Bragança liderou com um aumento de 19,5%, seguida de Beja (12,6%) e Coimbra (11,1%). As maiores descidas surgiram na Guarda (-14,3%), no Porto (-4,7%), em Faro (-3,3%) e em Portalegre (-3,2%).

Em termos de mediana por distrito, Lisboa continua à cabeça (20 euros/m2), seguida pela Madeira (15,8 euros/m2) e pelo Porto (15 euros/m2).

Por regiões, quatro das sete analisadas registaram subidas nos últimos 12 meses: Centro (6,4%), Açores (3,2%), Alentejo (3,1%) e Madeira (0,8%). Em contrapartida, o Norte (-5,3%) e o Algarve (-3,3%) sofreram uma queda, ao passo que a Área Metropolitana de Lisboa manteve‑se praticamente estável (-0,3%), liderando ainda o ranking regional com 19,4 euros/m2.