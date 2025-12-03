Rendas em Portugal sobem 3,2% em novembro e Lisboa apresenta os preços mais altos

Os preços das rendas em Portugal aumentaram 3,2% em novembro face ao mesmo mês de 2024, segundo o índice do idealista. A mediana do preço de arrendamento situou‑se em 16,6 euros por metro quadrado.A subida foi generalizada: em 15 das 17 capitais de distrito e regiões autónomas analisadas houve incrementos. As maiores variações anuais registaram‑se em Ponta Delgada (+15,9%), Viseu (+12,8%), Leiria (+10,8%) e Viana do Castelo (+10,8%). Apenas Bragança (-5,8%) e Castelo Branco (-0,9%) registaram descidas, enquanto Évora ficou praticamente estável (0,3%). Lisboa continua a ser a cidade mais cara para arrendar, com 22,4 euros/m2, seguida do Porto (17,8 euros/m2), Funchal (16 euros/m2) e Faro (14,6 euros/m2). As capitais mais económicas foram Viseu (7,9 euros/m2), Vila Real (7,4 euros/m2) e Castelo Branco (6,8 euros/m2).Nos 20 distritos e ilhas analisados, os preços subiram em 19 mercados, sendo que apenas a Madeira se manteve estável (-0,5%). As maiores subidas anuais ocorreram em Beja (+16,1%), Guarda (+14,9%) e Castelo Branco (+14,1%). No ranking por distritos, Lisboa lidera com 20,5 euros/m2, seguida pelo Porto (15,8 euros/m2) e Faro (15,6 euros/m2). Entre os mercados mais acessíveis estão Bragança (5,7 euros/m2), Guarda (6,9 euros/m2) e Viseu (7,8 euros/m2).Por regiões, seis em sete registaram aumentos e só na Região Autónoma da Madeira se verificou uma descida (-0,8%). O Alentejo (+9,8%) e o Algarve (+9,3%) tiveram as maiores subidas. A Área Metropolitana de Lisboa mantém‑se como a região mais cara, com 19,8 euros/m2, enquanto Centro, Alentejo e Açores continuam entre as zonas mais acessíveis.O índice do idealista baseia‑se na mediana dos preços de oferta publicados por anunciantes, por metro quadrado, excluindo anúncios atípicos e sem interação..Aumento das rendas não pode exceder 2,24% em 2026