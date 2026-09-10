Rendas podem subir até 2,56% em 2027

Os senhorios podem aumentar o valor das rendas até 2,56% em 2027, com base nos números da inflação de agosto confirmados pelo Instituto Nacional de Estatística (INE) esta quinta-feira, 10 de agosto.
De acordo com os dados do INE, que confirmam os valores avançados na estimativa rápida divulgada a 31 de agosto, nos últimos 12 meses até agosto a variação média do índice de preços, excluindo a habitação, foi de 2,56%, valor que serve de base ao coeficiente utilizado para a atualização anual das rendas para o próximo ano, ao abrigo do Novo Regime do Arrendamento Urbano (NRAU).
O valor efetivo de atualização das rendas tem agora de ser publicado em Diário da República até 30 de outubro.
Só após a publicação em Diário da República é que os proprietários poderão anunciar aos inquilinos o aumento da renda, sendo que a subida só poderá efetivamente ocorrer 30 dias depois deste aviso.
A taxa deste ano, para aplicar em 2027, representa uma aceleração face ao ano passado, quando se fixou em 2,24%.
Segundo o INE, as rendas das casas por metro quadrado aumentaram 5,2% em agosto face ao mesmo mês de 2025, menos 0,1 pontos percentuais do que em julho, tendo todas as regiões registado crescimentos homólogos.
Em agosto “todas as regiões apresentaram variações homólogas positivas das rendas de habitação, tendo a Madeira registado o aumento mais intenso (6,9%)”.
Em termos mensais, o valor médio das rendas de habitação por metro quadrado registou uma variação de 0,3%, face a 0,4% no mês anterior.
As regiões com a variação mensal positiva mais elevada foram a Península de Setúbal e a Madeira (0,5%), não se tendo observado qualquer região com variação negativa do respetivo valor médio das rendas de habitação.