Rendas sobem 10,2% e vão além de dez euros por metro quadrado no segundo trimestre

A renda mediana atingiu os 10,17 euros por metro quadrado em novos contratos de arrendamento em Portugal, no segundo trimestre. Em causa estão subidas de 10,2% face ao mesmo período do ano passado e de 7,5% face ao primeiro trimestre.

De acordo com os dados do INE, foram registados 35.407 novos contratos, entre abril e junho. Em causa está um aumento de 0,4% em comparação com os dados do trimestre homólogo (35.266 naquele período).

Em simultâneo, o aumento das rendas acelerou, após a subida de 9,1% no primeiro trimestre.

A renda mediana mais cara regista-se na Grande Lisboa (15,24 euros por m2). Seguem-se a Região Autónoma da Madeira (12,78 euros), Península de Setúbal (11,99 euros), Algarve (11,56 euros) e Área Metropolitana do Porto (10,83 euros).

Em termos homólogos, 13 das 26 sub-regiões NUTS III registaram descidas. Destaque para o Médio Tejo (menos 10,6%) e Beiras e Serra da Estrela (menos 10,1%).

De resto, a Grande Lisboa e a Área Metropolitana do Porto concentram 45,1% dos novos contratos.