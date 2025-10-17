Rendimento das famílias: Portugal foi ultrapassado pela Letónia no e está na 19ª posição da UE

Portugal ocupa a 19ª posição no que respeita ao rendimento mediano mensal das famílias, entre os 27 Estados-membros da UE. Em causa está uma descida de um lugar face a 2022, já que Portugal foi superado pela Polónia.A Pordata juntou vários dados a respeito das finanças dos portugueses, no âmbito do Dia Internacional para a Erradicação da Pobreza, que se assinala nesta sexta-feira, 17 de outubro.Por outro lado, de acordo com o relatório, 16,6% da população está em risco de pobreza (17% em 2022). Em causa está um total de 1,8 milhões de pessoas cujas famílias com rendimento inferior a 632 euros mensais per capita. De acordo com os dados mais recentes, recolhidos em 2023, o desagravamento entre as famílias com crianças fez o peso deste indicador na sociedade portuguesa recuar 0,4 pontos percentuais. Os estudos indicam ainda que metade das famílias têm um rendimento mensal per capita abaixo de 1.054 euros. Em causa está um aumento real na ordem de 14%. .Taxa de pobreza nos idosos aumentou em Portugal