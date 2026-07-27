Rendimento e consumo reais das famílias estabilizam na zona euro no primeiro trimestre

Dados divulgados esta segunda-feira pelo Eurostat mostram que o rendimento real per capita e o consumo real das famílias na zona euro permaneceram estáveis no primeiro trimestre de 2026, refletindo uma dinâmica doméstica mais contida face aos últimos trimestres.

Segundo o gabinete de estatísticas da União Europeia, o rendimento real das famílias por habitante não registou variação na área do euro, depois de uma queda anual de 0,1% no período homólogo e de um crescimento de 0,2% no quarto trimestre de 2025.

Em paralelo, o consumo real per capita também ficou inalterado no trimestre, contrastando com uma redução de 0,5% no mesmo período de 2025 e com o avanço de 0,5% observado no trimestre imediatamente anterior.

A leitura para a União Europeia no seu conjunto apresenta sinais ligeiramente diferentes. Entre janeiro e março de 2026, o rendimento real por habitante das famílias subiu 0,1% face ao trimestre anterior, depois de uma queda homóloga de 0,3% e de um aumento de 0,2% no quarto trimestre de 2025.

Por outro lado, o consumo real per capita diminuiu 0,2% no trimestre, ampliando um recuo homólogo (-0,4%) e revertendo o ganho de 0,5% do trimestre anterior.