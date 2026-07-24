Rendimento mediano superou média nacional em 74 municípios em 2024

O valor mediano do rendimento bruto declarado por sujeito passivo fixou-se em 12.316 euros em Portugal em 2024, com 74 municípios a registarem valores superiores à média nacional, divulgou esta sexta-feira o Instituto Nacional de Estatística (INE).

Os municípios com valores medianos superiores a 14.000 euros foram Oeiras (17.250 euros), Lisboa (15.188 euros), Alcochete (14.889 euros), Cascais (14.524 euros), Coimbra (14.388 euros) e Vila Franca de Xira (14.004 euros).

No ano em análise, o valor mediano do rendimento líquido por pessoa aumentou 7,6%, relativamente a 2023.

Este indicador aumentou em todos os municípios portugueses, sendo que em 237 o aumento foi superior ao do país.

Entre 2023 e 2024 houve um aumento da taxa de variação anual do valor mediano do rendimento em 82% dos municípios (243 dos 298 municípios com informação disponível).

Em 220 municípios, a aceleração do rendimento foi maior ou igual à verificada no país (0,4 pontos percentuais).

Em 2024, o coeficiente de Gini (que mede a desigualdade de rendimentos) do rendimento líquido por pessoa era de 35,6% em Portugal (mais 0,1 pontos percentuais do que em 2023).

Em 29 municípios, a desigualdade na distribuição do rendimento foi superior à do país, destacando-se os municípios de Lisboa (42,9%), Vila do Porto (42,3%), Porto (42,0%) e Cascais (40,5%).

Além disso, entre 2023 e 2024, 147 municípios apresentaram um aumento da assimetria do rendimento líquido por pessoa, tendo o município do Entroncamento registado o maior aumento (1 ponto percentual).

Em sentido contrário, os municípios de Povoação (-2,3 pontos percentuais) e de Mesão Frio (-2,2 pontos percentuais) apresentaram as maiores diminuições neste indicador de desigualdade.

As estatísticas divulgadas pelo INE foram calculadas com base em dados fiscais da Autoridade Tributária e Aduaneira (AT) relativos à Nota de Liquidação do Imposto sobre o rendimento das pessoas singulares (IRS – Modelo 3) e obtidos ao abrigo de um protocolo celebrado entre as duas entidades.