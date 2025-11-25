Rendimento per capita da UE subiu 22% entre 2004 e 2024. Portugal tem o 6º. pior desempenho

O rendimento per capita das famílias na União Europeia cresceu 22% entre 2004 e 2024, segundo dados hoje divulgados pelo Eurostat. Portugal registou uma subida de cerca de 21%, posicionando‑se entre os seis países com o menor aumento ao longo das duas últimas décadas.O Eurostat traça a evolução por períodos: crescimento contínuo de 2004 a 2008, estagnação entre 2008 e 2011 devido à crise financeira e queda em 2012–2013. Seguiu‑se um novo ciclo de aumento até 2020, uma quebra ligada à pandemia e recuperação em 2021, com um ritmo mais lento em 2022 e 2023. Os primeiros dados de 2024 apontam, porém, para uma aceleração do crescimento.No conjunto dos Estados‑membros, a Roménia lidera os ganhos no período, com um aumento de 134%. Seguem‑se Lituânia (+95%), Polónia (+91%) e Malta (+90%). Em contraciclo, Grécia e Itália foram os únicos países onde o rendimento familiar recuou face a 2004 (‑5% e ‑4%, respetivamente).Entre os aumentos mais modestos destacam‑se Espanha (+11%), Áustria (+14%), Bélgica (+15%) e Luxemburgo (+17%). Portugal, com cerca de +21%, fica assim no grupo dos Estados‑membros com desempenho mais fraco em termos de crescimento do rendimento per capita das famílias ao longo de 2004–2024..Rendimento real 'per capita' das famílias na OCDE sobe 0,9% no 1.º trimestre