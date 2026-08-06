Rendimento real das famílias na OCDE desacelera no primeiro trimestre

O rendimento real das famílias per capita nos países da OCDE subiu 0,2% no primeiro trimestre de 2026, uma desaceleração face aos 0,6% registados no último trimestre do ano passado, segundo dados divulgados esta quinta-feira pela OCDE.

Por outro lado, o PIB real per capita cresceu 0,3%, uma leve aceleração face aos 0,2% do quarto trimestre de 2025, de acordo com a OCDE.

Entre os 21 países para os quais há dados disponíveis, 13 registaram crescimento do redimento disponível e oito viram uma redução.

Nas economias do G7, o rendimento real das famílias per capita aumentou 0,2% no primeiro trimestre, refletindo resultados variados entre os países. No Canadá, na Alemanha e nos Estados Unidos, a rendimento cresceu 0,2%, enquanto no Reino Unido contraiu 0,8%, após um aumento de 1,1% no trimestre anterior.

Entre os restantes países da OCDE, os maiores aumentos foram registados na Hungria (6%) e no Chile (4,8%). Em contrapartida, as maiores quedas no primeiro trimestre de 2026 foram observadas na Grécia e na Áustria, onde o rendimento real per capita das famílias foi reduzida devido a quedas no rendimento líquido de propriedades e nos benefícios sociais, resultando em contrações de 3,6% e 2,8%, respetivamente.